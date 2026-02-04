Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
18:56 04.02.2026
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсудил торговлю, вопросы обороны, ситуацию на Украине и свою... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:56:00+03:00
2026-02-04T18:56:00+03:00
в мире
китай
украина
сша
дональд трамп
китай
украина
сша
в мире, китай, украина, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Трамп обсудил с Си Цзиньпином торговлю и Украину

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсудил торговлю, вопросы обороны, ситуацию на Украине и свою предстоящую поездку в Китай.
"Это был долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, включая торговлю, вопросы обороны, мою апрельскую поездку в Китай (которую я с нетерпением жду), Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном, закупку нефти и газа Китаем из Соединенных Штатов, рассмотрение Китаем вопроса о закупке дополнительных сельскохозяйственных продуктов... поставки авиационных двигателей и множество других тем", - написал президент в соцсети Truth Social.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy
3 февраля, 16:28
 
В миреКитайУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
