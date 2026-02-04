https://ria.ru/20260204/es-2072287706.html
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Киеву
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Киеву
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Киеву
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Киеву Европарламентом, хочет произвести первые выплаты в начале второго квартала
в мире
киев
евросоюз
еврокомиссия
киев
в мире, киев, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Киеву
ЕС хочет срочного согласования кредита Киеву Европарламентом