Украина по условиям кредита будет обязана закупать оборонную продукцию ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Украина по условиям кредита на 90 миллиардов евро обязана закупать оборонную продукцию только у компаний ЕС, исключения будут оговариваться отдельно, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС заявления.