Украина по условиям кредита будет обязана закупать оборонную продукцию ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Украина по условиям кредита на 90 миллиардов евро обязана закупать оборонную продукцию только у компаний ЕС, исключения будут оговариваться отдельно, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС заявления.
"Оборонная продукция, как правило, должна закупаться только у компаний из ЕС, Украины или стран ЕЭЗ-ЕАСТ. Если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в ЕС, Украине или странах ЕЭЗ-ЕАСТ, будут применяться целевые исключения", - говорится в документе.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.