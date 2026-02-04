Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе заявили о состоянии войны с Россией
14:48 04.02.2026
В Евросоюзе заявили о состоянии войны с Россией
В Евросоюзе заявили о состоянии войны с Россией - РИА Новости, 04.02.2026
В Евросоюзе заявили о состоянии войны с Россией
Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. РИА Новости, 04.02.2026
В Евросоюзе заявили о состоянии войны с Россией

Генсек дипслужбы ЕС Карбонель: Европа находится в состоянии войны с Россией

МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией.
"Мы уже находимся в состоянии войны с Россией… Если говорить о войне с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях на фронтах, я предпочитаю думать, что этого не произойдет", - сказала она в интервью газете Pais.
По ее словам, Евросоюзу необходимо добиваться "справедливого и устойчивого мира" и для этого потребуется поддержка США. Мартинес Карбонель заявила, что европейцам следует осознать изменение приоритетов, так как укрепление обороны потребует перераспределения ресурсов и может означать отказ от части привычного уровня комфорта.
Политик заявила, что после начала конфликта на Украине Евросоюз перестал быть только экономическим и миротворческим проектом. Он вынужден активнее задействовать инструменты оборонной политики, утверждает она.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Ужасающая картина". На Западе испугались последствий войны с Россией
5 ноября 2025, 17:34
 
