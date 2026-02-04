Рейтинг@Mail.ru
08:00 04.02.2026 (обновлено: 08:05 04.02.2026)
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
2026
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
США, Нью-Йорк (город), Украина, Билл Клинтон, Джо Байден, Барак Обама, В мире, Аналитика

Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Кого только нет в скандальных документах мертвого сутенера, половина из которых была опубликована в США (правда, некоторые имена и детали тщательно затерты)! Тут и магнаты, и президенты, и спортсмены, и артисты больших и малых театров. Британский принц и европейские принцессы. Фокусник Копперфилд. Мама текущего мэра Нью-Йорка и ее малолетний сын у нее на ручках. "А не отпрыск ли он самого Эпштейна?" — задается вопросом общественность.
Но если серьезно — а кого на самом деле там нет? Кто у нас д’Артаньян, а вокруг него все люди нетрадиционной ориентации?
Бросается в глаза блистательное отсутствие бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Он не упомянут даже в письмах и черновиках, а Эпштейн, такое впечатление, пытался переписываться буквально со всем миром. Но про Обаму нигде ни слова — как корова языком слизнула.
Практически ничего нет на Ротшильдов. Ну не считать же записочку Эпштейна Ариане де Ротшильд от 2014 года о том, что "переворот на Украине предоставит множество возможностей". В общем, понятно, что глобальные элиты тогда нацелились пограбить Незалежную, а "возможности" буквально бросались в глаза.
Ничего нет на Соросов — старшего и младшего, кроме контакта Джорджа. Это странно, потому что его наследник Александр постоянно тусуется на самых разных вечеринках.
Удивительно мало компромата на открытого гомосексуалиста* Питера Тиля (спонсора и патрона нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса).
Злые языки говорят, что во время правления Джо Байдена истинным серым кардиналом был как раз Барак Обама. Так вот на Байденов — и на старенького Джо, и на скандального Хантера — компромата тоже нет.
Особенно это бросается в глаза на фоне тех помоев, которые были вылиты на Билла Клинтона, Билла Гейтса, принца Эндрю и Вуди Аллена (режиссер стал просто чемпионом по упоминаниям).
Сторонники Трампа уверены, что перед публикацией демократы подчистили файлы Эпштейна. Сторонники демократов объясняют, что Обама просто чистый, честный и добродетельный человек. Мы, конечно, верим, но нельзя не заметить, что публикация файлов Эпштейна в данной редакции чрезвычайно выгодна этому ангелу добродетели и может быть использована им в политической борьбе.
В самом деле, ведущие американские политики — и республиканцы, и демократы — скомпрометированы безнадежно. Американские избиратели и так были разочарованы в обеих партиях, а тут еще такой кошмар.
И тут выходит Обама весь в белом, запускает какую-нибудь новую партию и предлагает себя в качестве спасителя ошарашенному американскому народу. При этом на коне все его потенциальные спонсоры-олигархи, их скандал вообще не затронул. Ну и что с того, что президентом США нельзя быть больше двух сроков, а Обама свое уже отсидел? Ситуация-то чрезвычайная, выбора-то нет!
А учитывая, что скомпрометированы и многие европейские политики, Обама вообще может претендовать на мировое лидерство в том или ином качестве. Зарядит свой Совет мира, альтернативный детищу Трампа, и будет управлять Вселенной.
В истории Соединенных Штатов очень часто бывало, что важнейшие события в стране маскировались каким-нибудь шумным и скандальным шоу, не имеющим никакого отношения к реальным проблемам.
Провальный для США Карибский кризис и проигрыш в космической гонке Советам в 60-е маскировали удивительными историями про американцев, которых похищали и насиловали инопланетяне. Кстати, откровения жертв Эпштейна похожи на эти признания как две капли воды.
Провал американской валюты, потерю долларом своего золотого статуса, экономический крах 70-х заглушили шумом вокруг Уотергейта. Страх перед экономическим кризисом 1998-го, который едва не дотянулся до Соединенных Штатов, прикрыли развесистым секс-скандалом с участием Билла Клинтона и Моники Левински.
Мягкий перехват власти у Трампа и катастрофический биржевой крах февраля — марта 2020 года прикрыли коронавирусной паникой и локдаунами. И вот так у них все.
Публикация файлов Эпштейна выглядит средством для отвлечения внимания людей от некоей совершенно реальной и очень близкой катастрофы. Интересно, что Трамп обещал в июле рассказать миру всю правду об инопланетянах — узнаете знакомый почерк? На это очень нервно отреагировала бывшая сотрудница Банка Англии: она сказала, что это вызовет финансовый кризис.
Пока же, роясь в грязном белье Эпштейна и его клиентов, американцы успешно отвлекаются от реальности за окном: общего упадка, инфляции, ослабления доллара, нарастающей мировой изоляции США, мятежей и погромов на улицах. Главное — дотянуть до лета, а там, глядишь, инопланетяне прилетят и все наладится.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
 
