Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что отмена бюджетного правила или существенный его пересмотр были бы ошибкой.

Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%.