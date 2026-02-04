Рейтинг@Mail.ru
Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин - РИА Новости, 04.02.2026
22:35 04.02.2026
Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин
Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин - РИА Новости, 04.02.2026
Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что отмена бюджетного правила или существенный его пересмотр были бы ошибкой. РИА Новости, 04.02.2026
россия
россия, алексей заботкин, владимир колычев, рбк (медиагруппа), urals, экономика
Россия, Алексей Заботкин, Владимир Колычев, РБК (медиагруппа), Urals, Экономика
Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин

Заботкин: отмена бюджетного правила была бы ошибкой

© АГН "Москва" / Александр АвиловАлексей Заботкин
Алексей Заботкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Алексей Заботкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что отмена бюджетного правила или существенный его пересмотр были бы ошибкой.
"Я считаю, что это была бы ошибка", - сказал он в эфире радио РБК, отвечая на вопрос, видит ли он какие-то условия, которые в этом году уже сложатся в пользу отмены бюджетного правила или существенного его пересмотра.
Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%.
Ранее в январе замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что необходимости пересмотра конструкции бюджетного правила пока нет. По его словам, кабмин РФ вовремя принял решение о постепенном снижении цены отсечения, однако, если ее оценки поменяются, то при изменении ситуации может потребоваться дополнительное обсуждение.
Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: при нем цена отсечения установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals. Если стоимость российской нефти превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже - то валюта продается.
Россия Алексей Заботкин Владимир Колычев РБК (медиагруппа) Urals Экономика
 
 
