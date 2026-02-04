Отмена бюджетного правила была бы ошибкой, заявил Заботкин

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что отмена бюджетного правила или существенный его пересмотр были бы ошибкой.
"Я считаю, что это была бы ошибка", - сказал он в эфире радио РБК, отвечая на вопрос, видит ли он какие-то условия, которые в этом году уже сложатся в пользу отмены бюджетного правила или существенного его пересмотра.
Минфин РФ будет поэтапно ужесточать бюджетное правило: до 2030 года будет ежегодно на 1 доллар снижать заложенную в нем цену отсечения, доведя ее до 55 долларов за баррель, а затем начнет индексировать ее ежегодно на 2%.
Ранее в январе замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что необходимости пересмотра конструкции бюджетного правила пока нет. По его словам, кабмин РФ вовремя принял решение о постепенном снижении цены отсечения, однако, если ее оценки поменяются, то при изменении ситуации может потребоваться дополнительное обсуждение.
Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: при нем цена отсечения установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals. Если стоимость российской нефти превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже - то валюта продается.
