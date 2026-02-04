Появились новые подробности ЧП в Тамбовской области

ЧП произошло в 15:34 мск. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщил губернатор, угрозы жилым домам нет. РЖД сообщали о задержке восьми поездов, еще два в сообщении с Крымом остановили в пути. Движение запустили в обход участка аварии, первый поезд уже ушел.