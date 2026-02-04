https://ria.ru/20260204/ekonomika-2072315631.html
Появились новые подробности ЧП в Тамбовской области
После схода вагонов в Тамбовской области, по актуальным данным, загорелись 16 цистерн, сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.
ВОРОНЕЖ, 4 фев — РИА Новости.
После схода вагонов в Тамбовской области, по актуальным данным, загорелись 16 цистерн, сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале
.
"На станции Кочетовка в Мичуринске
загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом", — уточнил он.
ЧП произошло в 15:34 мск. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщил губернатор, угрозы жилым домам нет. РЖД сообщали о задержке восьми поездов, еще два в сообщении с Крымом остановили в пути. Движение запустили в обход участка аварии, первый поезд уже ушел.
На место происшествия направили пожарные и восстановительные составы, огонь удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В тушении задействованы 68 пожарных и 25 единиц техники. В городе создали оперативный штаб.
Следственный комитет возбудил головное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сумму ущерба устанавливают.