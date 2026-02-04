Рейтинг@Mail.ru
Акции "Самолета" резко перешли к падению
19:58 04.02.2026
Акции "Самолета" резко перешли к падению
Акции "Самолета" резко перешли к падению - РИА Новости, 04.02.2026
Акции "Самолета" резко перешли к падению
Акции "Самолета" резко перешли к падению и теряют 4% в вечернюю сессию на сообщениях, что девелопер запросил господдержку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.02.2026
экономика
экономика, московская биржа, рбк (медиагруппа)
Экономика, Московская биржа, РБК (медиагруппа)
Акции "Самолета" резко перешли к падению

Акции "Самолета" теряют 4% после сообщения, что компания запросила господдержку

© РИА Новости / Владимир Песня
График на мониторе компьютера
График на мониторе компьютера - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
График на мониторе компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Акции "Самолета" резко перешли к падению и теряют 4% в вечернюю сессию на сообщениях, что девелопер запросил господдержку, следует из данных Московской биржи.
К 19.14 мск акции "Самолета" падали на 3,93% - до 930 рублей. Основную сессию бумаги компании закончили ростом примерно на 1%.
"Самолет" обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на 50 миллиардов рублей, его акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, сообщает РБК.
Совещание в офисе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"
3 февраля, 13:27
3 февраля, 13:27
 
