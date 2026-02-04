https://ria.ru/20260204/ekonomika-2072307211.html
Акции "Самолета" резко перешли к падению
Акции "Самолета" резко перешли к падению - РИА Новости, 04.02.2026
Акции "Самолета" резко перешли к падению
Акции "Самолета" резко перешли к падению и теряют 4% в вечернюю сессию на сообщениях, что девелопер запросил господдержку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T19:58:00+03:00
2026-02-04T19:58:00+03:00
2026-02-04T19:58:00+03:00
экономика
московская биржа
рбк (медиагруппа)
Акции "Самолета" теряют 4% после сообщения, что компания запросила господдержку