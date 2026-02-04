Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине
16:14 04.02.2026 (обновлено: 16:44 04.02.2026)
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине
в мире, россия, мирный план сша по украине, сша, украина
В мире, Россия, Мирный план США по Украине, США, Украина
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби. 4 февраля 2026
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби. 4 февраля 2026
АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса между представителями РФ, США и Украины, говорится в заявлении МИД арабской страны.
ОАЭ сегодня стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса", - говорится в документе.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Министр армии США принимает участие в переговорах в Абу-Даби
В миреРоссияМирный план США по УкраинеСШАУкраина
 
 
