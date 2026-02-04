https://ria.ru/20260204/ekonomika-2072248714.html
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса между представителями РФ, США и Украины, говорится в заявлении МИД РИА Новости, 04.02.2026
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби