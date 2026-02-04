Рейтинг@Mail.ru
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ уже 87 процентов закачанного к зиме газа
15:35 04.02.2026
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ уже 87 процентов закачанного к зиме газа
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ уже 87 процентов закачанного к зиме газа
Европа отобрала из подземных хранилищ уже 87% закачанного к зиме газа, в ПХГ осталось менее 40% запасов, обратил внимание "Газпром".
в мире, европа, газпром
В мире, Европа, Газпром
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ уже 87 процентов закачанного к зиме газа

"Газпром": Европа отобрала из подземных хранилищ уже 87% закачанного к зиме газа

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европа отобрала из подземных хранилищ уже 87% закачанного к зиме газа, в ПХГ осталось менее 40% запасов, обратил внимание "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 2 февраля в подземных хранилищах Европы осталось менее 40% запасов газа", – говорится в сообщении компании.
Уточняется, что в прошлом году такой уровень был зафиксирован на три недели позднее.
"Из европейских ПХГ отобрано уже около 87% объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону", – добавили в "Газпроме".
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа
2 февраля, 15:58
 
