В екатеринбургской школе нашли тело учительницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Тело учительницы нашел охранник в школе Екатеринбурга, педагог работала допоздна, ей могло стать плохо, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Учитель работала допоздна, видимо, стало плохо и скончалась, увидел охранник, который и сообщил. Телесных (повреждений – ред.) нет", – сказал собеседник агентства.