Совет ЕС поставил условие Украине для получения кредита

БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украина должна подготовить финансовую стратегию для получения кредита на 90 миллиардов евро, ее утвердит Совет Евросоюза после оценки Еврокомиссии, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
"Финансовая и экономическая помощь, предоставляемая в рамках кредитов, будет выделяться с учетом потребностей Украины в финансировании, которые будут определены в стратегии финансирования, подлежащей подготовке самой Украиной. Эта стратегия должна быть одобрена Советом после оценки со стороны комиссии", - сказано в документе.