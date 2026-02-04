Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС поставил условие Украине для получения кредита
17:52 04.02.2026 (обновлено: 18:04 04.02.2026)
Совет ЕС поставил условие Украине для получения кредита
украина, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза, киев
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Евросоюза, Киев
Совет ЕС поставил условие Украине для получения кредита

Совет ЕС: Украина должна подготовить финансовую стратегию для получения кредита

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украина должна подготовить финансовую стратегию для получения кредита на 90 миллиардов евро, ее утвердит Совет Евросоюза после оценки Еврокомиссии, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
"Финансовая и экономическая помощь, предоставляемая в рамках кредитов, будет выделяться с учетом потребностей Украины в финансировании, которые будут определены в стратегии финансирования, подлежащей подготовке самой Украиной. Эта стратегия должна быть одобрена Советом после оценки со стороны комиссии", - сказано в документе.
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ЕС рассказали, как Рютте неожиданно для себя попал в конфуз в Раде
Вчера, 02:32
 
УкраинаЕврокомиссияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаКиев
 
 
