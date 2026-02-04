В Калининграде госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя автобуса

КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Водитель врезавшегося в столб автобуса в Калининграде госпитализирован, четверо пострадавших пассажиров будут лечиться амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

"Водитель в Калининградской областной клинической больнице, его состояние стабильное, удовлетворительное. Остальным пассажирам оказали необходимую медпомощь в больнице скорой помощи, они продолжат лечение амбулаторно", - сказали в минздраве.