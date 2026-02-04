Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя автобуса - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 04.02.2026 (обновлено: 17:43 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/dtp-2072270570.html
В Калининграде госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя автобуса
В Калининграде госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя автобуса - РИА Новости, 04.02.2026
В Калининграде госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя автобуса
Водитель врезавшегося в столб автобуса в Калининграде госпитализирован, четверо пострадавших пассажиров будут лечиться амбулаторно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:23:00+03:00
2026-02-04T17:43:00+03:00
происшествия
калининград
россия
гибдд мвд рф
минский автомобильный завод
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072277612_0:149:800:599_1920x0_80_0_0_50a3bbda7bb4e1247e0bb3cd5048286c.jpg
https://ria.ru/20260204/dtp-2072138926.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072277612_1:0:800:599_1920x0_80_0_0_e0b467d26f5f435ed1d0604a613ed612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, гибдд мвд рф, минский автомобильный завод, новый год
Происшествия, Калининград, Россия, ГИБДД МВД РФ, Минский автомобильный завод, Новый год
В Калининграде госпитализировали пострадавшего в ДТП водителя автобуса

В Калининграде госпитализировали водителя врезавшегося в столб автобуса

© Фото : МВД 39/TelegramДТП с участием автобуса в Калининграде. 4 февраля 2026
ДТП с участием автобуса в Калининграде. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : МВД 39/Telegram
ДТП с участием автобуса в Калининграде. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Водитель врезавшегося в столб автобуса в Калининграде госпитализирован, четверо пострадавших пассажиров будут лечиться амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
По информации областной ГАИ, водитель, управляя транспортным средством "МАЗ", двигался по улице Черняховского в Калининграде и при повороте направо допустил наезд на дорожное ограждение и световую опору. В результате пострадали водитель автобуса и четыре пассажира.
"Водитель в Калининградской областной клинической больнице, его состояние стабильное, удовлетворительное. Остальным пассажирам оказали необходимую медпомощь в больнице скорой помощи, они продолжат лечение амбулаторно", - сказали в минздраве.
В пресс-службе регионального СУСК РФ сообщили, что после ДТП с автобусом организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Детально устанавливаются все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Водителя грузовика, виновного в ДТП под Красноярском, арестовали
Вчера, 12:04
 
ПроисшествияКалининградРоссияГИБДД МВД РФМинский автомобильный заводНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала