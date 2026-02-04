Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автомобиля с локомотивом под Калининградом находится в тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"В ДТП трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в калининградскую областную клиническую больницу", - сказали в пресс-службе минздрава.