Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом
17:13 04.02.2026
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом
Один из пострадавших при столкновении автомобиля с локомотивом под Калининградом находится в тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:13:00+03:00
2026-02-04T17:14:00+03:00
происшествия
калининград
гвардейский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гибдд мвд рф
калининград
гвардейский район
происшествия, калининград, гвардейский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), гибдд мвд рф
Происшествия, Калининград, Гвардейский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), ГИБДД МВД РФ
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом

Один из пострадавших в ДТП с локомотивом под Калининградом в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автомобиля с локомотивом под Калининградом находится в тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
По данным ГАИ, в районе поселка Озерки в Гвардейском районе 53-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ столкнулся с железнодорожным локомотивом. Пострадали три человека.
"В ДТП трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в калининградскую областную клиническую больницу", - сказали в пресс-службе минздрава.
По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, водитель автомобиля УАЗ выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека
18 января, 12:35
В ДТП с поездом в Псковской области погибли четыре человека
