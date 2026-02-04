https://ria.ru/20260204/dtp-2072268239.html
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2026
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом
Один из пострадавших при столкновении автомобиля с локомотивом под Калининградом находится в тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:13:00+03:00
2026-02-04T17:13:00+03:00
2026-02-04T17:14:00+03:00
происшествия
калининград
гвардейский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гибдд мвд рф
КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автомобиля с локомотивом под Калининградом находится в тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
По данным ГАИ
, в районе поселка Озерки в Гвардейском районе
53-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ
столкнулся с железнодорожным локомотивом. Пострадали три человека.
"В ДТП трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в калининградскую областную клиническую больницу", - сказали в пресс-службе минздрава.
По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, водитель автомобиля УАЗ выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.