Водителя грузовика, виновного в ДТП под Красноярском, арестовали

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Водитель грузовика, устроивший ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае, арестован, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
"Сегодня судом по ходатайству следствия 49-летнему жителю Канска, подозреваемому в совершении ДТП, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток", - говорится в сообщении.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
СК сообщил, что водитель грузовика в 2023 году был лишен прав и по истечении этого периода не получил их повторно.