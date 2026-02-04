Рейтинг@Mail.ru
12:04 04.02.2026
Водителя грузовика, виновного в ДТП под Красноярском, арестовали
Водителя грузовика, виновного в ДТП под Красноярском, арестовали
Водитель грузовика, устроивший ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае, арестован, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
канск
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, канск
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Канск
© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Водитель грузовика, устроивший ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае, арестован, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
"Сегодня судом по ходатайству следствия 49-летнему жителю Канска, подозреваемому в совершении ДТП, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток", - говорится в сообщении.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
СК сообщил, что водитель грузовика в 2023 году был лишен прав и по истечении этого периода не получил их повторно.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
