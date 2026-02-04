Рейтинг@Mail.ru
Виновника ДТП под Красноярском лишали прав в 2023 году - РИА Новости, 04.02.2026
10:22 04.02.2026 (обновлено: 10:41 04.02.2026)
Виновника ДТП под Красноярском лишали прав в 2023 году
Виновника ДТП под Красноярском лишали прав в 2023 году

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Водитель грузовика, по вине которого погибли пять человек в ДТП под Красноярском, в 2023 году был лишен водительских прав и по истечении этого периода не получил их повторно, сообщает СК РФ в Мах.
По версии следствия, на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись пассажирская "Газель" и прицеп фуры, буксировавшей модульный дом, который отцепился и выехал полосу встречного движения. Как установили правоохранители, подозреваемый буксировал груз на своем автомобиле в рамках частного заказа.
"Водитель осуществлял транспортировку модульного дома на незарегистрированном прицепе, не предназначенном для движения по скоростным магистралям. Крепление прицепа находилось в неисправном состоянии. Кроме того, в 2023 году фигурант был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев, после истечения которых не получил водительское удостоверение повторно", - говорится в сообщении.
В результате ДТП на месте происшествия погибли трое несовершеннолетних, 18-летний парень и 31-летняя сопровождающая. Добавляется, что остальные семеро 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что водители транспортных средств не пострадали.
В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.
