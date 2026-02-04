Пострадавшую в ДТП в Красноярском крае перевезут на лечение в Москву

КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Пострадавшую в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае, которая находится в стабильно тяжелом состоянии, в среду доставят на лечение в Москву, сообщили РИА Новости в минздраве региона.