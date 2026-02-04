Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшую в ДТП в Красноярском крае перевезут на лечение в Москву - РИА Новости, 04.02.2026
05:35 04.02.2026
Пострадавшую в ДТП в Красноярском крае перевезут на лечение в Москву
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
красноярск
россия
красноярский край
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Пострадавшую в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае, которая находится в стабильно тяжелом состоянии, в среду доставят на лечение в Москву, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По данным ведомства, в КМКБ № 20 имени И.С. Берзона в Красноярске находятся четверо пострадавших.
"Двое в состоянии средней степени тяжести, один в стабильно тяжёлом состоянии, один в крайне тяжёлом состоянии. Пациент в стабильно тяжёлом состоянии сегодня будет направлен санрейсом в Москву", - сообщили в минздраве.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано семь пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино. Четверо из семи санавиацией доставлены в больницу в Красноярске.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский край
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
