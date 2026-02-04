Переживший бомбардировку в Хиросиме надеется на заключение нового ДСНВ

ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Переживший атомную бомбардировку в Хиросиме Тосиюки Мимаки в разговоре с РИА Новости выразил надежду на заключение нового соглашения между Россией и США по стратегической стабильности.

"Самое главное, чтобы две самые великие державы в мире ладили между собой. Когда отношения плохие, то всем плохо. Больше всего хотел бы сокращения ядерного оружия, чтобы оно не увеличивалось в мире. Чтобы заключили новый договор, и двигались в сторону сокращения ядерного оружия", - сказал собеседник агентства.