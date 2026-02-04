Переживший бомбардировку в Хиросиме надеется на заключение нового ДСНВ

ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Переживший атомную бомбардировку в Хиросиме Тосиюки Мимаки в разговоре с РИА Новости выразил надежду на заключение нового соглашения между Россией и США по стратегической стабильности.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Самое главное, чтобы две самые великие державы в мире ладили между собой. Когда отношения плохие, то всем плохо. Больше всего хотел бы сокращения ядерного оружия, чтобы оно не увеличивалось в мире. Чтобы заключили новый договор, и двигались в сторону сокращения ядерного оружия", - сказал собеседник агентства.
Мимаки, который сейчас занимает должность представительного директора от Хиросимы во Всеяпонской ассоциации организаций, объединяющих пострадавших от ядерного и водородного оружия, обеспокоен тем, что после истечения срока СНВ-3 ситуация в мире может ухудшиться.
"Все, чего мы хотим, это чтобы атомное оружие не было использовано. Две самые великие державы в мире Америка и Россия (заключили договор – ред.), если они отказываются от обязательств, то я боюсь, что ситуация станет критической. Ведь в мире теперь каждый сам за себя, и как бы не пришло время, когда человечество не сможет сосуществовать. Если где-то будет использовано ядерное оружие, то пострадают и соседние страны тоже. Одной страной не ограничится", - отметил он.
Он подчеркнул, что "человечество и ядерное оружие не могут сосуществовать".
Мимаки пережил атомную бомбардировку Хиросимы, когда ему было 3 года. Таких людей в Японии с каждым голом становится всё меньше и меньше. Он помнит яркую вспышку над Хиросимой 6 августа 1945 года, а потом как через их деревню в 17 километрах от города шли вереницы обожжённых и обезображенных людей и как на следующий день, не зная о радиации, он с матерью пошел в Хиросиму на поиски отца.
