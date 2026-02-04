МИД заявил о готовности России к контрмерам после истечения ДСНВ

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия после истечения ДСНВ неизменно готова к решительным контрмерам для купирования угроз своей безопасности, заявил российский МИД.
"Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности", - говорится в заявлении российского дипведомства в связи с истечением срока ДСНВ.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ -3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
