США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД
21:07 04.02.2026 (обновлено: 21:44 04.02.2026)
США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД
США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 04.02.2026
США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД
США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД

МИД: Россия учтет отсутствие ответа США по ДСНВ в дальнейшей политике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия учтет отсутствие ответа США на идею президента Владимира Путина по ДСНВ при определении политики в сфере стратегических вооружений, заявило Министерство иностранных дел.
"С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении", — говорится в заявлении дипведомства.
Рубио высказался о ситуации с ДСНВ
Вчера, 18:45
Там уточнили, что на готовность Штатов следовать предложенному порядку действий не указывают и публичные комментарии американцев. Таким образом, стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности.
Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули в министерстве.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.
В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ
Вчера, 13:41

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп назвал это предложение хорошей идеей.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДоговор СНВ-3Дональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
