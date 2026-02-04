США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия учтет отсутствие ответа США на идею президента Владимира Путина по ДСНВ при определении политики в сфере стратегических вооружений, заявило Министерство иностранных дел.

« "С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении", — говорится в заявлении дипведомства.

Там уточнили, что на готовность Штатов следовать предложенному порядку действий не указывают и публичные комментарии американцев. Таким образом, стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности.

Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули в министерстве.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР , включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.

Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.