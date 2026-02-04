Мир ждет от США и России выполнения положений ДСНВ, заявило посольство КНР

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Международное сообщество ожидает от Вашингтона и Москвы реальных шагов по соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

“Необходимо, чтобы США и Россия, располагающие крупнейшими в мире ядерными арсеналами…, возобновили практическое выполнение договора", - сообщил он РИА Новости.

“Именно таких шагов ожидает увидеть от них международное сообщество”, - подчеркнул он.

В дипмиссии также отметили, что Пекин ждет от Вашингтона Москвы таких решений, которые позволят существенно сократить ядерные арсеналы обоих государств, а также станут юридическими обязывающими и могут быть проверены.

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге . Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.