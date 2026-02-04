Рейтинг@Mail.ru
Мир ждет от США и России выполнения положений ДСНВ, заявило посольство КНР - РИА Новости, 04.02.2026
07:40 04.02.2026
Мир ждет от США и России выполнения положений ДСНВ, заявило посольство КНР
Мир ждет от США и России выполнения положений ДСНВ, заявило посольство КНР - РИА Новости, 04.02.2026
Мир ждет от США и России выполнения положений ДСНВ, заявило посольство КНР
Международное сообщество ожидает от Вашингтона и Москвы реальных шагов по соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:40:00+03:00
2026-02-04T07:40:00+03:00
в мире
россия
сша
пекин
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
пекин
в мире, россия, сша, пекин, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Пекин, Владимир Путин, Дональд Трамп
Мир ждет от США и России выполнения положений ДСНВ, заявило посольство КНР

Лю Пэнъюй: мир ждет от США и России практического выполнения положений ДСНВ

© AP Photo / Jae C. HongФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Международное сообщество ожидает от Вашингтона и Москвы реальных шагов по соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
“Необходимо, чтобы США и Россия, располагающие крупнейшими в мире ядерными арсеналами…, возобновили практическое выполнение договора", - сообщил он РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
07:18
“Именно таких шагов ожидает увидеть от них международное сообщество”, - подчеркнул он.
В дипмиссии также отметили, что Пекин ждет от Вашингтона и Москвы таких решений, которые позволят существенно сократить ядерные арсеналы обоих государств, а также станут юридическими обязывающими и могут быть проверены.
Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник
Вчера, 15:25
Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эксперт назвал ДСНВ столпом мироустройства, который опасно демонтировать
Вчера, 14:25
 
В миреРоссияСШАПекинВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
