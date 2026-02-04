https://ria.ru/20260204/dron-2072315758.html
Средства ПВО за шесть часов сбили 72 украинских дрона
Средства ПВО за шесть часов сбили 72 украинских дрона - РИА Новости, 04.02.2026
Средства ПВО за шесть часов сбили 72 украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:14:00+03:00
2026-02-04T21:14:00+03:00
2026-02-04T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), азовское море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Азовское море, Безопасность
Средства ПВО за шесть часов сбили 72 украинских дрона
МО РФ: ПВО сбила 72 украинских дрона над 5 регионами и Азовским морем