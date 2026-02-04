Рейтинг@Mail.ru
Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе - РИА Новости, 04.02.2026
06:49 04.02.2026
Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе

Пентагон к 2027 году планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Министерство войны США к 2027 году планирует создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе и пригласило 25 компаний, включая две украинские, к испытаниям их беспилотников, говорится в заявлении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению", - сообщили в Пентагоне.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В ИМЭМО РАН объяснили, как Пентагон может применить ИИ
Вчера, 02:35
В заявлении указано, что для выполнения намеченного плана министерство войны США пригласило 25 компаний в первый этап испытаний дронов с целью побороться за участие в будущих контрактах. Среди приглашенных значатся два украинских производителя ударных беспилотников General Cherry Corp и Ukrainian Defence Drones Tech Corp.
В Пентагоне подчеркнули, что за реализацию программы отвечают подразделение оборонных инноваций, а также центры управления испытательными ресурсами и военно-морских надводных боевых действий.
Программа предполагает создание арсенала недорогих беспилотных летательных аппаратов быстрого развертывания.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
30 января, 02:35
 
