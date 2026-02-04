https://ria.ru/20260204/draka-2072102801.html
В Рязани задержали четырех человек после драки в ТРЦ
В Рязани задержали четырех человек после драки в ТРЦ - РИА Новости, 04.02.2026
В Рязани задержали четырех человек после драки в ТРЦ
Полиция в Рязани задержала четверых местных жителей, устроивших драку в торгово-развлекательном центре, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 04.02.2026
В Рязани задержали четырех человек после драки в ТРЦ
РЯЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Рязани задержала четверых местных жителей, устроивших драку в торгово-развлекательном центре, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, инцидент произошел 3 февраля в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Рязани. Сотрудникам поступило сообщение о конфликте между нетрезвыми посетителями.
"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей в возрасте 17-19 лет, большинство из которых нигде не учится и не работает", - говорится в Telegram-канале
УМВД.
По предварительным данным ведомства, между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. Охранники ТРЦ пытались прекратить происходившее, при этом 19-летний участник конфликта ударил одного из них кулаком по голове.
Хулиганов доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По факту нанесения телесных повреждений представителю охранной организации проводится проверка, уточняет УМВД.