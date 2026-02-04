В Рязани задержали четырех человек после драки в ТРЦ

РЯЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Рязани задержала четверых местных жителей, устроивших драку в торгово-развлекательном центре, сообщило УМВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел 3 февраля в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Рязани. Сотрудникам поступило сообщение о конфликте между нетрезвыми посетителями.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей в возрасте 17-19 лет, большинство из которых нигде не учится и не работает", - говорится в Telegram-канале УМВД.

По предварительным данным ведомства, между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. Охранники ТРЦ пытались прекратить происходившее, при этом 19-летний участник конфликта ударил одного из них кулаком по голове.