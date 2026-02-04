Аналитики предупредили россиян о возможной задержке товаров с AliExpress

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Доставка товаров с AliExpress в феврале может задержаться в связи с празднованием китайского Нового года – в этот период фабрики в Поднебесной не работают, поэтому поставлены на паузу и большинство отгрузок, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.

"Вероятно, что при заказе с AliExpress , напрямую от китайских поставщиков, время ожидания доставки сейчас может быть увеличено. Если заказ не отправят до середины февраля, то скорее всего, его стоит ожидать уже во второй половине марта. В обычный стандартный режим, судя по имеющейся от компаний информации, производственные и логистические процессы приходят в течение 2 недель после праздников", - сказала эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева.

Китайский Новый год (также известен как Праздник весны) привязан к лунному календарю. В 2026 году китайский Новый год наступит 17 февраля.

Пономарева отметила, что этот праздник является важным событием для Китая . В этот период у людей есть возможность отвлечься от рабочей рутины и навестить своих близких в других городах и деревнях.

На двухнедельные каникулы уходят не только фабрики и предприятия Китая. Логистические компании и порты также переходят в дежурный режим, что сказывается на доставке товаров по всему миру. Производственная и логистическая активность в стране заметно снижается, к чему компании должны быть готовы, подчеркнула эксперт.

"В то же время китайский Новый год – это не какой-то шок для рынка, это скорее стадия годового цикла, о которой всем известно, к этому периоду компании могут подготовиться и спланировать свою деятельность. В связи с этим компании, работающие с китайскими поставщиками, оформляют заказы заблаговременно, за 2-3 месяца, чтобы успеть сформировать запасы товаров на складах. Это ведет к росту спроса и увеличению стоимости фрахта в ноябре-декабре", - пояснила Пономарева.

В свою очередь научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич отметила, что сроки доставки товаров с AliExpress в праздничный период зависят от того, с какого склада отправляется груз.

"Если доставка осуществляется со складов в Китае, то возможны задержки заказов, которые будут переданы перевозчику до середины февраля. Если же товар уже лежит на бондовом складе в ОАЭ России (сейчас такой есть в Татарстане), либо же на складе В2В2С, например, у AliExpress есть сортировочно-складской объект в Домодедово , товар может доехать без задержек", - пояснила Гирич.