Рейтинг@Mail.ru
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/dokhod-2072091172.html
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд - РИА Новости, 04.02.2026
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2024 года до 16,7% - это максимум за все время ведения статистики, следует из анализа РИА РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:34:00+03:00
2026-02-04T08:34:00+03:00
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/87/1550578709_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_64bd8010eeec3d0a8d581428c26f8ded.jpg
https://ria.ru/20260113/dokhod-2067510107.html
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/87/1550578709_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_b4b516366ad9f76eac5b6ff9f4b89c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд

Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2024 года до 16,7% - это максимум за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, доля населения, чьи доходы превышали в 2024 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась на 5,3 процентного пункта. Настолько большой рост происходит впервые в современной истории. Годом ранее доля россиян с такими доходами выросла на 3,1 процентного пункта.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Более половины россиян планируют увеличить свои доходы в 2026 году
13 января, 07:24
В целом в 2024 году доходы россиян демонстрировали рост. Так, доходы от 60 до 100 тысяч рублей имели 21,6% граждан, при этом год назад их было 18,5%. Одновременно с этим увеличился удельный вес тех, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей, - на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.
Численность россиян с доходами до 45 тысяч рублей впервые упала ниже 50%. По итогам 2024 года она сократилась на 8,9 процентного пункта, до 46,8%.
По данным Росстата, в 2024 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,3%.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
Вчера, 11:14
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала