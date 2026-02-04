https://ria.ru/20260204/dokhod-2072091172.html
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд - РИА Новости, 04.02.2026
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2024 года до 16,7% - это максимум за все время ведения статистики, следует из анализа РИА РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:34:00+03:00
2026-02-04T08:34:00+03:00
2026-02-04T08:34:00+03:00
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/87/1550578709_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_64bd8010eeec3d0a8d581428c26f8ded.jpg
https://ria.ru/20260113/dokhod-2067510107.html
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/87/1550578709_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_b4b516366ad9f76eac5b6ff9f4b89c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила рекорд
Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц выросла по итогам 2024 года до 16,7% - это максимум за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, доля населения, чьи доходы превышали в 2024 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась на 5,3 процентного пункта. Настолько большой рост происходит впервые в современной истории. Годом ранее доля россиян с такими доходами выросла на 3,1 процентного пункта.
В целом в 2024 году доходы россиян демонстрировали рост. Так, доходы от 60 до 100 тысяч рублей имели 21,6% граждан, при этом год назад их было 18,5%. Одновременно с этим увеличился удельный вес тех, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей, - на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.
Численность россиян с доходами до 45 тысяч рублей впервые упала ниже 50%. По итогам 2024 года она сократилась на 8,9 процентного пункта, до 46,8%.
По данным Росстата
, в 2024 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,3%.