Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 04.02.2026 (обновлено: 13:51 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/dogovor-2072190374.html
В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ
В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ
Точное время истечения Договора о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не принципиально, оценка возможных последствий ранее была озвучена Москвой,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:41:00+03:00
2026-02-04T13:51:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
дмитрий песков
владимир путин
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071655837_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_21f030bd903ba74196bb50e357dcbf36.jpg
https://ria.ru/20251229/dogovor-2009779472.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071655837_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_af60a9ae7ee9014dee0ef762989b07d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сша, дмитрий песков, владимир путин, договор снв-3
В мире, Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Договор СНВ-3
В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ

Песков: точное время истечения ДСНВ не принципиально

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Точное время истечения Договора о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не принципиально, оценка возможных последствий ранее была озвучена Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарю президента РФ был задан вопрос о точном времени истечения ДСНВ.
"Сейчас не готов вам сказать. Просто не знаю. Это нужно уточнить, мы уточним. Вряд ли это имеет принципиальное значение. Оценку в целом последствиям истечения срока действия этого документа и не ответа американской стороны на нашу инициативу мы комментировали вчера", - сказал Песков.
Срок действия Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил 3 февраля Песков.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
В миреРоссияМоскваСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала