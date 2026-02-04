В Кремле ответили на вопрос о точном времени истечения ДСНВ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Точное время истечения Договора о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не принципиально, оценка возможных последствий ранее была озвучена Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарю президента РФ был задан вопрос о точном времени истечения ДСНВ.
"Сейчас не готов вам сказать. Просто не знаю. Это нужно уточнить, мы уточним. Вряд ли это имеет принципиальное значение. Оценку в целом последствиям истечения срока действия этого документа и не ответа американской стороны на нашу инициативу мы комментировали вчера", - сказал Песков.
Срок действия Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил 3 февраля Песков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32