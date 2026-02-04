Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 04.02.2026 (обновлено: 14:59 04.02.2026)
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
