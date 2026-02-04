https://ria.ru/20260204/dnepr-2072218820.html
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки - РИА Новости, 04.02.2026
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
2026-02-04

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
