Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
09:30 04.02.2026
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
в мире, россия, абу-даби, украина, кирилл дмитриев, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
© Фото : @kadmitrievФото, опубликованное в соцсети Кирилла Дмитриева
Фото, опубликованное в соцсети Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : @kadmitriev
Фото, опубликованное в соцсети Кирилла Дмитриева
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где 4-5 февраля планируется проведение нового раунда переговоров по Украине.
Дмитриев опубликовал фотографию Абу-Даби с борта самолета в соцсети Instagram*.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби завершились 24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
