https://ria.ru/20260204/dmitriev-2072098966.html
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:30:00+03:00
2026-02-04T09:30:00+03:00
2026-02-04T09:30:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
украина
кирилл дмитриев
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072098292_0:504:1080:1112_1920x0_80_0_0_c8897fb96814a432462228102571ea89.jpg
https://ria.ru/20260203/peregovory-2072028786.html
россия
абу-даби
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072098292_0:530:1081:1340_1920x0_80_0_0_a38a9c5b0eefc95a5d405838f20aa6ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, абу-даби, украина, кирилл дмитриев, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где состоятся переговоры по Украине