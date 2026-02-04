Дмитриев рассказал, что будет уроком для ЕС и Лондона за действия против X

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Возможные пошлины президента США Дональда Трампа могут стать уроком для ЕС и Британии за действия в отношении соцсети Х, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия", - написал он в соцсети Х.
Во вторник в прокуратуре французской столицы сообщили об обысках в офисах соцсети Х. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков. Расследование, которое французские правоохранители начали в 2025 году, было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера, добавили в прокуратуре.
Британский регулятор в сфере защиты данных (управление комиссара по информации, ICO) начал расследование в отношении чат-бота Grok из-за генерации им сексуализированного контента.