Дмитриев рассказал, что будет уроком для ЕС и Лондона за действия против X

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Возможные пошлины президента США Дональда Трампа могут стать уроком для ЕС и Британии за действия в отношении соцсети Х, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.