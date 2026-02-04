Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
17:50 04.02.2026 (обновлено: 17:59 04.02.2026)
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим... РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн

В Тамбовской области завели дело о нарушении безопасности после взрыва цистерн

© СоцсетиВзрыв цистерн с бензином в Тамбовской области
Взрыв цистерн с бензином в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Соцсети
Взрыв цистерн с бензином в Тамбовской области
ТУЛА, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим возгоранием в Тамбовской области, сообщила пресс-служба СК на транспорте.
"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
