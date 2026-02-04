В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн

ТУЛА, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим возгоранием в Тамбовской области, сообщила пресс-служба СК на транспорте.