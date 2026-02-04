https://ria.ru/20260204/delo-2072280385.html
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн - РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:50:00+03:00
2026-02-04T17:50:00+03:00
2026-02-04T17:59:00+03:00
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072270259_0:302:684:687_1920x0_80_0_0_b30d3c5467ab7acefacbc1070860281e.jpg
https://ria.ru/20260204/putilkovo-2072175915.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072270259_0:269:684:782_1920x0_80_0_0_573246f35b49681f34259c1241e35c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В Тамбовской области возбудили дело после возгорания цистерн
В Тамбовской области завели дело о нарушении безопасности после взрыва цистерн