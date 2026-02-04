Дело экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ передали в суд

"Следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающих вину фигуранта, в связи с чем уголовное дело в отношении Левитского направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства в МАХ.

По ходатайству следователя фигурант арестован. Кроме того, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его имущество наложен арест в размере более 45 миллионов рублей.