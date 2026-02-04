Дело экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ передали в суд

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского передано в суд, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающих вину фигуранта, в связи с чем уголовное дело в отношении Левитского направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства в МАХ.
Как установлено следствием, Левитский в соответствии с занимаемой должностью принимал решения о сдаче в аренду помещений ДОСААФ России в Краснодарском крае, в том числе Краснодарского тира, предназначенного также для патриотического воспитания детей в спортивных секциях. Отмечается, что в 2023 году обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, незаконно заключил договоры аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. В результате совершенного преступления помещения Краснодарского тира длительное время использовались не по назначению, чем ДОСААФ России причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей.
"Принятыми в ходе следствия мерами договор аренды расторгнут, помещения Краснодарского тира используются по назначению", - добавили в СК.
По ходатайству следователя фигурант арестован. Кроме того, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его имущество наложен арест в размере более 45 миллионов рублей.