11:59 04.02.2026
Дело экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ передали в суд
Дело экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ передали в суд
происшествия
россия
краснодарский край
досааф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, краснодарский край, досааф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, ДОСААФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Борис Левитский . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского передано в суд, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающих вину фигуранта, в связи с чем уголовное дело в отношении Левитского направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства в МАХ.
Как установлено следствием, Левитский в соответствии с занимаемой должностью принимал решения о сдаче в аренду помещений ДОСААФ России в Краснодарском крае, в том числе Краснодарского тира, предназначенного также для патриотического воспитания детей в спортивных секциях. Отмечается, что в 2023 году обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, незаконно заключил договоры аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. В результате совершенного преступления помещения Краснодарского тира длительное время использовались не по назначению, чем ДОСААФ России причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей.
"Принятыми в ходе следствия мерами договор аренды расторгнут, помещения Краснодарского тира используются по назначению", - добавили в СК.
По ходатайству следователя фигурант арестован. Кроме того, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его имущество наложен арест в размере более 45 миллионов рублей.
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайДОСААФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала