Последнюю фигурантку дела многодетных матерей в Москве отпустили из СИЗО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Последнюю фигурантку рассматриваемого в Москве дела многодетных матерей, находившуюся под стражей, отпустили из СИЗО под домашний арест, остальные подсудимые находятся под запретом определенных действий и подпиской, рассказал РИА Новости адвокат Станислав Кулов.

"Алле Коваленко изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест, последние месяцы она была единственной из 12 подсудимых, кто содержался в СИЗО, остальные находятся под запретом определенных действий и подпиской", - сказал собеседник агентства.

В ноябре Перовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Среди фигурантов две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, ее муж, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки.

Следствие установило, что Логинова и Патока оставляли себе детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в нарушение существующего порядка усыновления. При регистрации детей в ЗАГС они предоставляли документы с ложными сведениями.

При этом следствие установило, что сделок купли-продажи не было, уточнял адвокат.