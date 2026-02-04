https://ria.ru/20260204/delegatsija-2072260306.html
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
