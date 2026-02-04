Рейтинг@Mail.ru
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/delegatsija-2072260306.html
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2026
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:47:00+03:00
2026-02-04T16:47:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
россия
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_cbd8348622e35f2c6ac1375e90e4594d.jpg
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072257059.html
украина
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253747_43:0:1110:800_1920x0_80_0_0_53bdb4d2d50f5866c0f99c3eab549e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, абу-даби, россия, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Абу-Даби, Россия, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ

РИА Новости: делегации РФ и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходит в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Участники сидят за П-образным столом, делегации России и Украины - друг напротив друга, место посередине заняли представители США.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждают вопросы безопасности, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Первый раунд консультаций по вопросам безопасности прошел в Абу-Даби 24 января. В Кремле факт первых трехсторонних контактов оценили положительно. А глава российской делегации Костюков поделился, что диалог с украинскими представителями ведется на русском языке. Он также подчеркнул, что главные решения принимаются в тишине.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД ОАЭ заявил о создании атмосферы для плодотворных переговоров по Украине
Вчера, 16:39
 
В миреУкраинаАбу-ДабиРоссияИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала