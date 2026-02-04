Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания - РИА Новости, 04.02.2026
03:18 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/darenie-2072068455.html
Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания
Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания - РИА Новости, 04.02.2026
Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания
Многие считают, что договор дарения имеет меньше возможностей для оспаривания, поэтому надежнее завещания. Правда ли это, рассказал агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T03:18:00+03:00
2026-02-04T03:18:00+03:00
общество
андрей моисеев (юрист)
рэу имени г. в. плеханова
общество, андрей моисеев (юрист), рэу имени г. в. плеханова
Общество, Андрей Моисеев (юрист), РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания

Юрист Моисеев: дарение лучше завещания при передаче имущества прямо сейчас

Документы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Многие считают, что договор дарения имеет меньше возможностей для оспаривания, поэтому надежнее завещания. Правда ли это, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
По его словам, дарение не всегда применимо в конкретной ситуации.
«
“Во-первых, нельзя в договоре дарения обещать подарить все или часть имущества. Для этих целей как раз подходит завещание. Во-вторых, прямо указано на ничтожность договора дарения, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя”, — указал он.
То есть, к таким договорам применяются нормы законодательства о наследовании, поэтому смысла в них немного.
Признать недействительным можно и дарение, и завещание, разница лишь в том, что практика во втором случае обширнее применительно к наследственным спорам. Таким образом, дарение имеет смысл, если вы полностью уверены в наследнике или хотите передать недвижимость уже сейчас. В противном случае стоит выбрать завещание, советует Моисеев.
18 октября 2025, 02:15
 
ОбществоАндрей Моисеев (юрист)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
