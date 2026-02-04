Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Многие считают, что договор дарения имеет меньше возможностей для оспаривания, поэтому надежнее завещания. Правда ли это, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
По его словам, дарение не всегда применимо в конкретной ситуации.
“Во-первых, нельзя в договоре дарения обещать подарить все или часть имущества. Для этих целей как раз подходит завещание. Во-вторых, прямо указано на ничтожность договора дарения, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя”, — указал он.
То есть, к таким договорам применяются нормы законодательства о наследовании, поэтому смысла в них немного.
Признать недействительным можно и дарение, и завещание, разница лишь в том, что практика во втором случае обширнее применительно к наследственным спорам. Таким образом, дарение имеет смысл, если вы полностью уверены в наследнике или хотите передать недвижимость уже сейчас. В противном случае стоит выбрать завещание, советует Моисеев.
