Посол в Дании рассказал, сколько денег страна потратила на Украину

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дания с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 9,5 миллиарда евро, из них 2,3 миллиарда в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.