Посол в Дании рассказал, сколько денег страна потратила на Украину

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дания с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 9,5 миллиарда евро, из них 2,3 миллиарда в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Дания не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину для участия в многонациональных силах после остановки там боевых действий. Конкретные решения на этот счет Копенгаген намерен принять после того, когда станут известны параметры урегулирования конфликта", - сказал глава дипмиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.