Посол в Дании рассказал, сколько денег страна потратила на Украину - РИА Новости, 04.02.2026
10:21 04.02.2026 (обновлено: 10:22 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/daniya-2072110458.html
Посол в Дании рассказал, сколько денег страна потратила на Украину
Дания с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 9,5 миллиарда евро, из них 2,3 миллиарда в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:21:00+03:00
2026-02-04T10:22:00+03:00
Посол в Дании рассказал, сколько денег страна потратила на Украину

Барбин: Дания с начала СВО передала Украине помощь на 9,5 миллиарда евро

Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дания с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на 9,5 миллиарда евро, из них 2,3 миллиарда в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"С начала СВО Дания оказала военную помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда евро, в том числе в 2025 году - 2,3 миллиарда евро", - сказал посол.
Барбин добавил, что датские военнослужащие регулярно посещают Украину для изучения боевого опыта.
"Дания не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину для участия в многонациональных силах после остановки там боевых действий. Конкретные решения на этот счет Копенгаген намерен принять после того, когда станут известны параметры урегулирования конфликта", - сказал глава дипмиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
