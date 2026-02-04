МИД рассказал о контактах с Данией по вопросам работы Арктического совета

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия поддерживает регулярные контакты с Данией по вопросам работы Арктического совета, но тема статуса Гренландии в них не поднимается, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.