МИД рассказал о контактах с Данией по вопросам работы Арктического совета

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия поддерживает регулярные контакты с Данией по вопросам работы Арктического совета, но тема статуса Гренландии в них не поднимается, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Россия не имеет отношения к текущему кризису вокруг Гренландии, основания для обсуждения Россией данного сюжета с Данией отсутствуют. Тем более по линии Арктического совета, который согласно учредительным документам не занимается вопросами военной безопасности. У нас есть регулярные контакты с председательством Дании в Совете по повестке дня организации, но, конечно же, не по статусу Гренландии" , - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.