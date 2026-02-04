Дания активно готовится к войне с Россией, заявил посол

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.