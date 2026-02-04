Рейтинг@Mail.ru
Дания активно готовится к войне с Россией, заявил посол
03:18 04.02.2026 (обновлено: 06:13 04.02.2026)
Дания активно готовится к войне с Россией, заявил посол
Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений… Идеологическое обоснование этих военных приготовлений — подготовка к войне", — сказал он.
Барбин добавил, что Дания исходит из того, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на европейские страны.
"Укрепляется оборонный потенциал в Арктике, в том числе и на Гренландии. Создается система противоракетной и противовоздушной обороны Дании. Выделено финансирование на строительство новых фрегатов и других кораблей", — уточнил глава дипмиссии.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
