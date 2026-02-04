В Чите устраняют крупную аварию на ТЭЦ

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Специалисты устраняют энергоаварию на ТЭЦ-1 в Чите Забайкальского края, ведутся работы по поэтапному подключению потребителей, сообщил зампред правительства региона Алексей Гончаров.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Чите произошла крупная энергетическая авария.
"Произошла авария на ТЭЦ-1 в Чите. По состоянию на 01.20 (19.20 мск) ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Ведутся работы по поэтапному подключению потребителей", - написал Гончаров в своем Telegram-канале.
Позже краевое правительство сообщило, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов провел оперативное совещание с руководством читинской ТЭЦ-1, поручил при необходимости задействовать дополнительные силы для восстановления энергоснабжения.
Отмечается, что в первую очередь будут подключать объекты ЖКХ, о ситуации глава Забайкалья поручил докладывать каждые полчаса.