21:30 04.02.2026 (обновлено: 23:52 04.02.2026)
В Чите устраняют крупную аварию на ТЭЦ
В Чите устраняют крупную аварию на ТЭЦ
жкх
чита
забайкальский край
александр осипов
происшествия
жкх, чита, забайкальский край, александр осипов, происшествия
ЖКХ, Чита, Забайкальский край, Александр Осипов, Происшествия
В Чите устраняют крупную аварию на ТЭЦ

В Чите устраняют энергоаварию на ТЭЦ-1

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Специалисты устраняют энергоаварию на ТЭЦ-1 в Чите Забайкальского края, ведутся работы по поэтапному подключению потребителей, сообщил зампред правительства региона Алексей Гончаров.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Чите произошла крупная энергетическая авария.
"Произошла авария на ТЭЦ-1 в Чите. По состоянию на 01.20 (19.20 мск) ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Ведутся работы по поэтапному подключению потребителей", - написал Гончаров в своем Telegram-канале.
Позже краевое правительство сообщило, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов провел оперативное совещание с руководством читинской ТЭЦ-1, поручил при необходимости задействовать дополнительные силы для восстановления энергоснабжения.
Отмечается, что в первую очередь будут подключать объекты ЖКХ, о ситуации глава Забайкалья поручил докладывать каждые полчаса.
