В Чите устраняют крупную аварию на ТЭЦ

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости . Специалисты устраняют энергоаварию на ТЭЦ-1 в Чите Забайкальского края, ведутся работы по поэтапному подключению потребителей, сообщил зампред правительства региона Алексей Гончаров.

Отмечается, что в первую очередь будут подключать объекты ЖКХ, о ситуации глава Забайкалья поручил докладывать каждые полчаса.