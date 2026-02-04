https://ria.ru/20260204/chp-2072334499.html
В Подмосковье мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада
Росгвардейцы задержали неадекватного полуголого мужчину, который пытался проникнуть в здание детского сада в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе подмосковного РИА Новости, 04.02.2026
В Долгопрудном пьяный мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада