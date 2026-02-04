Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 04.02.2026 (обновлено: 23:25 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/chp-2072334499.html
В Подмосковье мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада
В Подмосковье мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада - РИА Новости, 04.02.2026
В Подмосковье мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада
Росгвардейцы задержали неадекватного полуголого мужчину, который пытался проникнуть в здание детского сада в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе подмосковного РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:00:00+03:00
2026-02-04T23:25:00+03:00
происшествия
долгопрудный
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html
долгопрудный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, долгопрудный, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Долгопрудный, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада

В Долгопрудном пьяный мужчина в трусах пытался прокинуть в здание детского сада

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Росгвардейцы задержали неадекватного полуголого мужчину, который пытался проникнуть в здание детского сада в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.
Как сообщается, тревожный сигнал поступил из здания детского сада в Долгопрудном. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что на территории жилого комплекса пьяный мужчина в нижнем белье приставал к прохожим.
"Затем буйный гражданин попытался проникнуть в здание детского сада, после чего скрылся", - говорится в канале главка на платформе Max.
Сотрудники Росгвардии уточнили приметы нарушителя и вскоре задержали его неподалеку от дошкольного учреждения. Он передан полиции для дальнейшего разбирательства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад
24 марта 2025, 12:16
 
ПроисшествияДолгопрудныйФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала