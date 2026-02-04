https://ria.ru/20260204/chp-2072319625.html
В суде допросили всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В суде были допрошены все девятнадцать фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Все девятнадцать обвиняемых были допрошены. Предполагаемые исполнители теракта признали вину, Исломовы и Касимов – нет. Есть фигуранты, признавшие вину частично", - рассказал собеседник агентства.
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале 2024 года, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России.
Алишер Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Мужчина заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.