В Тамбовской области восстановили движение поездов после ЧП
В Тамбовской области восстановили движение поездов после ЧП
Движение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области, где горят цистерны, первый поезд прошел, сообщил заместитель губернатора Евгений Зименко. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:22:00+03:00
происшествия
тамбовская область
евгений первышов
тамбовская область
происшествия, тамбовская область, евгений первышов
Происшествия, Тамбовская область, Евгений Первышов
