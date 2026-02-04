Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда - РИА Новости, 04.02.2026
18:00 04.02.2026 (обновлено: 21:15 04.02.2026)
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
россия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
тамбовская область
происшествия, россия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда

В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов грузового поезда

ТУЛА, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим возгоранием в Тамбовской области, сообщила пресс-служба СК на транспорте.
В среду РЖД сообщили о сходе вагонов с последующим возгоранием груза (бензина). Движение поездов приостановлено. В пресс-службе МЧС России РИА Новости добавили, что загорелись пять цистерн, борьбу с огнем ведут 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту происшествия направлены пожарные поезда.
"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что наличие пострадавших и сумма ущерба устанавливаются.
Последствия схода 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов
1 февраля, 17:51
 
ПроисшествияРоссияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)РЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
