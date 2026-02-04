Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области

В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда

ТУЛА, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим возгоранием в Тамбовской области, сообщила пресс-служба СК на транспорте.

В среду РЖД сообщили о сходе вагонов с последующим возгоранием груза (бензина). Движение поездов приостановлено. В пресс-службе МЧС России РИА Новости добавили, что загорелись пять цистерн, борьбу с огнем ведут 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту происшествия направлены пожарные поезда.

"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.