В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда - РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда
Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода вагонов грузового поезда с последующим... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:00:00+03:00
2026-02-04T18:00:00+03:00
2026-02-04T21:15:00+03:00
происшествия
россия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
тамбовская область
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов поезда
В Тамбовской области возбудили дело после схода вагонов грузового поезда