В Мичуринске оцепили место ЧП с поездом
В Мичуринске оцепили место ЧП с поездом - РИА Новости, 04.02.2026
В Мичуринске оцепили место ЧП с поездом
Место происшествия, где сошел с рельсов поезд и загорелись цистерны с бензином в Тамбовской области, оцеплено, работают оперативные службы, сообщил мэр... РИА Новости, 04.02.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В Мичуринске оцепили место ЧП с поездом
Место происшествия в Тамбовской области, где поезд сошел с рельсов, оцепили