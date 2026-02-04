В Калининградской области продлили режим повышенной готовности

В Гидрометцентре области РИА Новости сообщили, что после оттепели, которая начнется в регионе в четверг, в понедельник снова вернутся морозы от -11 градусов, но они уже не будут аномальными.

"Вместе с тем, эта непогода показала нам слабые места – те участки, где мы можем и должны стать лучше. Это не упрёк, а повод для роста. Фиксируем каждый инцидент, где нужно, решаем в ручном режиме. Наша задача – не просто устранить последствия, а сделать так, чтобы в будущем подобных ситуаций было как можно меньше. Вместе справимся", - добавил Беспрозванных.