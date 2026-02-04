https://ria.ru/20260204/chp-2072253512.html
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности - РИА Новости, 04.02.2026
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных продлил режим повышенной готовности в области из-за морозов, которые после короткой оттепели вернутся в регион. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:28:00+03:00
2026-02-04T16:28:00+03:00
2026-02-04T16:28:00+03:00
калининград
алексей беспрозванных
гидрометцентр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93046/62/930466247_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_c8b02b80c9b0b8632e827f01477ef4b8.jpg
https://ria.ru/20260203/sluzhby-2071911427.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93046/62/930466247_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_92311dca9d2705c14f0710c2723567d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, алексей беспрозванных, гидрометцентр, происшествия
Калининград, Алексей Беспрозванных, Гидрометцентр, Происшествия
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности из-за морозов
КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных продлил режим повышенной готовности в области из-за морозов, которые после короткой оттепели вернутся в регион.
Гидрометцентр
29 января предупредил об аномально холодной погоде на территории региона до 4 февраля. Ночью в эти дни температура воздуха опускалась до -26 градусов.
В Гидрометцентре области РИА Новости сообщили, что после оттепели, которая начнется в регионе в четверг, в понедельник снова вернутся морозы от -11 градусов, но они уже не будут аномальными.
"Продлеваю режим повышенной готовности всех ведомств и служб. Знаю, что многие уже устали от этих бесконечных холодов, я тоже. Но пока зима не сдаётся, и мы не отступим. Будем держать оборону столько, сколько потребуется", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале
.
Глава региона поблагодарил всех, кто в лютый мороз, днём и ночью, выходит устранять аварии: отключения электроэнергии, прорывы сетей в Калининграде
и области.
"Вместе с тем, эта непогода показала нам слабые места – те участки, где мы можем и должны стать лучше. Это не упрёк, а повод для роста. Фиксируем каждый инцидент, где нужно, решаем в ручном режиме. Наша задача – не просто устранить последствия, а сделать так, чтобы в будущем подобных ситуаций было как можно меньше. Вместе справимся", - добавил Беспрозванных.