В Калининградской области продлили режим повышенной готовности - РИА Новости, 04.02.2026
16:28 04.02.2026
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных продлил режим повышенной готовности в области из-за морозов, которые после короткой оттепели вернутся в регион. РИА Новости, 04.02.2026
В Калининградской области продлили режим повышенной готовности

КАЛИНИНГРАД, 4 фев – РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных продлил режим повышенной готовности в области из-за морозов, которые после короткой оттепели вернутся в регион.
Гидрометцентр 29 января предупредил об аномально холодной погоде на территории региона до 4 февраля. Ночью в эти дни температура воздуха опускалась до -26 градусов.
В Гидрометцентре области РИА Новости сообщили, что после оттепели, которая начнется в регионе в четверг, в понедельник снова вернутся морозы от -11 градусов, но они уже не будут аномальными.
"Продлеваю режим повышенной готовности всех ведомств и служб. Знаю, что многие уже устали от этих бесконечных холодов, я тоже. Но пока зима не сдаётся, и мы не отступим. Будем держать оборону столько, сколько потребуется", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил всех, кто в лютый мороз, днём и ночью, выходит устранять аварии: отключения электроэнергии, прорывы сетей в Калининграде и области.
"Вместе с тем, эта непогода показала нам слабые места – те участки, где мы можем и должны стать лучше. Это не упрёк, а повод для роста. Фиксируем каждый инцидент, где нужно, решаем в ручном режиме. Наша задача – не просто устранить последствия, а сделать так, чтобы в будущем подобных ситуаций было как можно меньше. Вместе справимся", - добавил Беспрозванных.
