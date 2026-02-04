"Челси" и "Вест Хэму" накажут за драку футболистов в матче АПЛ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лондонским клубам "Челси" и "Вест Хэм" предъявлены обвинения в неподобающем поведении игроков на последних минутах матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на странице пресс-службы Футбольной ассоциации Англии (FA) в соцсети X.

"Челси" 31 января обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. На 7-й компенсированной минуте вингер "Вест Хэма" Адама Траоре проиграл борьбу за мяч защитнику "Челси" Марку Кукурелье, после чего оттолкнул испанца в сторону. Другие игроки "Челси" вступились за одноклубника, в результате чего на поле возникла массовая потасовка. Защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо, который схватил за горло Жоао Педро, получил прямую красную карточку.