В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека
В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека
Два человека погибли при столкновении большегруза с легковым автомобилем на трассе М-10 "Россия" в Тверской области, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.02.2026
В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека
В ДТП с большегрузом на трассе в Тверской области погибли два человека