В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека
09:30 04.02.2026
В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека
В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека - РИА Новости, 04.02.2026
В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека
Два человека погибли при столкновении большегруза с легковым автомобилем на трассе М-10 "Россия" в Тверской области, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.02.2026
2026
В ДТП с большегрузом в Тверской области погибли два человека

В ДТП с большегрузом на трассе в Тверской области погибли два человека

© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили "скорой помощи"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении большегруза с легковым автомобилем на трассе М-10 "Россия" в Тверской области, сообщила Госавтоинспекция региона.
По предварительной информации, ДТП произошло в среду на 333-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия" в Бологовском муниципальном округе.
"Водитель большегруза, двигаясь в направлении города Москвы (в связи с возникшими во время движения неисправностями) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada largus, с последующим съездом в кювет обоих транспортных средств. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте…" - говорится в сообщении.
Указывается, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов
Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов
