В Брянской области женщина пострадала при атаке ВСУ

ТУЛА, 4 фев — РИА Новости. Мирная жительница получила множественные ранения при атаке ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар по жилым и гражданским объектам. <...> Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.
Войска противника использовали РСЗО HIMARS, реактивные беспилотники самолетного типа и "Нептуны". Российские силы ПВО уничтожили управляемые ракеты большой дальности и 11 дронов.
При атаке получили повреждения 20 частных домов, 27 квартир и окна в здании больницы.
"В поселке Глинищево полностью уничтожен жилой кирпичный дом. <...> В Бежицком районе осколки попали в три гражданских автомобиля", — добавил Богомаз.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Украинские военные практически ежедневно пытаются обстреливать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18