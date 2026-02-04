Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области женщина пострадала при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 04.02.2026 (обновлено: 10:49 04.02.2026)
В Брянской области женщина пострадала при атаке ВСУ
В Брянской области женщина пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
В Брянской области женщина пострадала при атаке ВСУ
Мирная жительница получила множественные ранения при атаке ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
брянская область
россия
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
В Брянской области женщина пострадала при атаке ВСУ

Жительница Брянской области получила множественные ранения при атаке ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 4 фев — РИА Новости. Мирная жительница получила множественные ранения при атаке ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар по жилым и гражданским объектам. <...> Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"У нас преимущество". Как разведчики готовятся к решающей битве в Донбассе
08:00
Войска противника использовали РСЗО HIMARS, реактивные беспилотники самолетного типа и "Нептуны". Российские силы ПВО уничтожили управляемые ракеты большой дальности и 11 дронов.
При атаке получили повреждения 20 частных домов, 27 квартир и окна в здании больницы.
"В поселке Глинищево полностью уничтожен жилой кирпичный дом. <...> В Бежицком районе осколки попали в три гражданских автомобиля", — добавил Богомаз.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Украинские военные практически ежедневно пытаются обстреливать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
