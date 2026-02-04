https://ria.ru/20260204/brak-2072216192.html
На Украине хотят разрешить брак с 14-летними девочками
На Украине хотят разрешить брак с 14-летними девочками
Руководство Верховной рады Украины предложило снизить минимальный возраст для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет, передает "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Руководство Верховной рады Украины предложило снизить минимальный возраст для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет, передает "Страна.ua" со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса страны.
"По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста", — говорится в документе.
Отмечается, что решение о возможности брака в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом.
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля 2025 года сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине
по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН
, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленскийпризнал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как отметила в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.