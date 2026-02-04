https://ria.ru/20260204/bpl-2072141315.html
ПВО утром сбила беспилотники в четырех районах Ростовской области
ПВО утром сбила беспилотники в четырех районах Ростовской области
БПЛА уничтожены в четырех районах и городе Каменск-Шахтинском Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки на регион в среду утром, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.02.2026
ПВО утром сбила беспилотники в четырех районах Ростовской области
ПВО утром сбила украинские беспилотники в четырех районах Ростовской области