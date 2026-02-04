ПВО утром сбила беспилотники в четырех районах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. БПЛА уничтожены в четырех районах и городе Каменск-Шахтинском Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки на регион в среду утром, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.